«Наполи» просит за Осимхена 100 миллионов

В «Наполи» заявили, что готовы расстаться с нападающим команды Виктором Осимхеном лишь за 100 миллионов евро, сообщает Goal.com.

К 23-летнему нигерийцу проявляют интерес такие клубы как «Манчестер Юнайтед», «Реал», «Ливерпуль», «Ньюкасл», «Арсенал» и «Тоттенхэм».

В текущем сезоне итальянской Серии А Осимхен забил 11 голов и сделал 3 голевых передачи в 20 матчах. В Лиге Европы на счету форварда 4 гола и одна передача в пяти встречах.

Действующий контракт футболиста с неаполитанцами рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает нигерийца в 60 миллионов евро.