Грациани: Эпоха Баджо, Мальдини и Тотти закончилась, легионеры мешают развитию футбола в Италии

Бывший нападающий «Торино» Франческо Грациани считает, что большое количество иностранных игроков в Серии А привело к краху сборной Италии.

«Правда в том, что сейчас слишком много иностранных игроков, и нам нужно вернуться к старым временам, инвестируя в системы молодежных команд», - сказал Грациани в интервью TuttoMercatoWeb.

Он отметил, что приезд игроков из-за рубежа помешал развитию итальянского футбола, и предложил ввести лимит на легионеров.

«УЕФА и ФИФА должны подумать об этом, нам нужно вернуться к тому времени, когда в каждой команде было по два-три сильных легионера», - добавил он.