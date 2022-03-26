«Милан» хочет выкупить Мессьяса

Руководители «Милана» планируют после окончания этого сезона выкупить у «Кротоне» права на бразильского форварда Жуниора Мессьяса.

По информации журналиста и инсайдера Николо Скиры, представители миланской команды хотят договориться с «Кротоне» по поводу выкупа контракта 30-летнего бразильского футболиста. У «россонери» есть опция выкупа за пять с половиной миллионов евро, но миланцы надеются немного снизить эту сумму. Стоит отметить, что сам Жуниор хотел бы продолжить играть за «Милан».

В этом сезоне Жуниор Мессьяс провёл в итальянской лиге 19 поединков и отметился четырьмя забитыми мячами.