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Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» хочет выкупить Мессьяса

26 Марта 2022 • 10:39 Комментировать

Руководители «Милана» планируют после окончания этого сезона выкупить у «Кротоне» права на бразильского форварда Жуниора Мессьяса.

По информации журналиста и инсайдера Николо Скиры, представители миланской команды хотят договориться с «Кротоне» по поводу выкупа контракта 30-летнего бразильского футболиста. У «россонери» есть опция выкупа за пять с половиной миллионов евро, но миланцы надеются немного снизить эту сумму. Стоит отметить, что сам Жуниор хотел бы продолжить играть за «Милан».

В этом сезоне Жуниор Мессьяс провёл в итальянской лиге 19 поединков и отметился четырьмя забитыми мячами.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Серия А Кротоне Жуниор Мессьяс
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