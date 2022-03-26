Мертенс может перейти в «Торонто»

Полузащитник «Наполи» Дрис Мертенс может перейти в клуб МЛС «Торонто», сообщает неаполитанская газета Il Mattino.

Футболист может последовать примеру своего одноклубника нападающего Лоренцо Инсинье, который уже согласовал условия перехода в этот клуб.

Мертенс пришел в клуб Серии А в 2013 году и за девять сезонов за «Наполи» забил 144 гола.

По информации портала Transfermarkt, трансферная стоимость 34-летнего футболиста составляет 5 миллионов евро. Его контракт с «Наполи» истекает летом этого года.