«Милан» готовит трансферы двух игроков «Лилля»

«Милан» продолжает активную работу на рынке трансферов. Не так давно стало известно о подписании контракта Франка Кессье с «Барселоной», поэтому «россонери» быстро наше оптимальную замену в виде Ренату Саншеша.

Также Tuttosport сообщает об интересе к защитнику Свену Ботману.

Если верить источнику, в январе «Милан» обратился с официальным запросом по трансферу, но «Лилль» отказал. Летом за защитника придется заплатить 40 млн евро. Контракт с футболистом у «догов» истекает летом 2025 года.

Саншеша портал Transfermarkt оценивает в 30 млн евро, но сделка может обойтись дороже.