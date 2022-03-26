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Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» готовит трансферы двух игроков «Лилля»

26 Марта 2022 • 01:17 Комментировать

«Милан» продолжает активную работу на рынке трансферов. Не так давно стало известно о подписании контракта Франка Кессье с «Барселоной», поэтому «россонери» быстро наше оптимальную замену в виде Ренату Саншеша.

Также Tuttosport сообщает об интересе к защитнику Свену Ботману.

Если верить источнику, в январе «Милан» обратился с официальным запросом по трансферу, но «Лилль» отказал. Летом за защитника придется заплатить 40 млн евро. Контракт с футболистом у «догов» истекает летом 2025 года.

Саншеша портал Transfermarkt оценивает в 30 млн евро, но сделка может обойтись дороже.


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Евро-Футбол.Ру,
Милан Лилль Ренату Саншеш
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