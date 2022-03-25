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Чемпионат Италии. Серия А

«Атлетико» попытается подписать Мартинеса, в случае, если Дибала перейдет в «Интер»

25 Марта 2022 • 23:26 Комментировать

Стал известен ключевой фактор, который повлияет на переход нападающего «Интера» Лаутаро Мартинеса в «Атлетико».

По данным La Repubblica переход аргентинца в испанский клуб осуществится только в том случае, если полузащитник Паоло Дибала этим летом станет игроком «Интера».

Источник утверждает, что главный тренер «матрасником» Диего Симеоне является инициатором трансфера Мартинеса.

Накануне стало известно, что «Ювентус» не смог договориться с Дибалой о новом контракте и летом он покинет клуб свободным агентом.

Соглашение Мартинеса с «Интером» истекает летом 2026 года.

В нынешнем сезоне 24-летний аргентинец провел 39 матчей за команду из Милана, забил 16 мячей и отдал три голевые передачи.


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