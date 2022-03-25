«Милан» интересуется полузащитником «Ланса» Секо Фофана.

Клуб рассматривает футболиста в качестве возможной альтернативе Ренату Сансешу в том случае, если его трансфер сорвется.

Фофана ранее уже выступал в Серии А, проведя четыре сезона в «Удинезе». Также сообщается, что футболист ранее входил в сферу интересов «Милана».

В этом сезоне Фофана провел 32 матча и забил 9 голов во всех соревнованиях за «Ланс». Трансферная стоимость футболиста, согласно порталу Transfermarkt, составляет 20 миллионов евро.