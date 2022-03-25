Бергоми: «Интеру» нужны игроки с хорошей физической подготовкой

Легенда «Интера» Джузеппе Бергоми поделился с итальянскими журналистами, почему, по его мнению, команда переживает спад.

«Давайте начнем с того, что летом «Интер» потерял тренера, лучших игроков в лиге, таких как Лукаку, Хакими и Эриксен. Им пришлось восстанавливаться. Это не должно быть оправданием, но немного объясняет ситуацию», - сказал Бергоми.

Также он отметил, что главный тренер команды Симоне Индзаги работает с клубом только первый год.

«Следует помнить, что «Милан» — единственные лидеры, которые не меняли тренера летом и работают с ним несколько лет», - сказал бывший защитник «Интера».

Бергоми уверен, что клубу не хватает физически сильных игроков.

«Современный футбол движется в сторону игроков с хорошей физической подготовкой. Затем, конечно, должно быть качество и техника», - заключил эксперт.