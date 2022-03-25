Кафу о «Милане»: Вероятность выиграть скудетто значительно возросла

Бывший защитник «Милана» Кафу заявил журналистам, что «Милан» является главным претендентом на выигрыш скудетто.

«Мои оценки связаны с тем, что я уе видел, как они играли в первом круге чемпионата. Я видел очень хорошие вещи, теперь они подтверждают их. Вероятность выиграть скудетто значительно возросла», - сказал Кафу в интервью PianetaMilan.

Он также отметил работу главного тренера клуба Стефано Пиоли. «Он пытался заставить команду играть в своем стиле. У «Милана» узнаваемая идентичность», - сказал Кафу.

«Милан» занимает первое место в чемпионате Италии, опережая «Наполи» на три очка и «Интер» на шесть очков.