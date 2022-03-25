Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Кафу о «Милане»: Вероятность выиграть скудетто значительно возросла

25 Марта 2022 • 14:07 Комментировать

Бывший защитник «Милана» Кафу заявил журналистам, что «Милан» является главным претендентом на выигрыш скудетто.

«Мои оценки связаны с тем, что я уе видел, как они играли в первом круге чемпионата. Я видел очень хорошие вещи, теперь они подтверждают их. Вероятность выиграть скудетто значительно возросла», - сказал Кафу в интервью PianetaMilan.

Он также отметил работу главного тренера клуба Стефано Пиоли. «Он пытался заставить команду играть в своем стиле. У «Милана» узнаваемая идентичность», - сказал Кафу.

«Милан» занимает первое место в чемпионате Италии, опережая «Наполи» на три очка и «Интер» на шесть очков.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Милан Кафу
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 25 Марта
14:51 · Италия. Серия А
«Милан» интересуется полузащитником «Ланса»
14:42 · Италия. Серия А
Бергоми: «Интеру» нужны игроки с хорошей физической подготовкой
14:09 · Италия. Серия А
«Рома» работает над улучшенным предложением для Мхитаряна
14:07 · Италия. Серия А
Кафу о «Милане»: Вероятность выиграть скудетто значительно возросла
13:03 · Англия. Премьер-лига
«Интер» конкурирует с «Миланом» за Ориги
12:14 · Россия. Премьер-лига
«Милан» интересуется Кварацхелией
11:21 · Италия. Серия А
Президент итальянской Федерации: В Серии А слишком много легионеров
10:59 · Италия. Серия А
«Милан» интересуется Хики
10:59 · Италия. Серия А
«Интер» хочет подписать Милинковича-Савича
09:51 · Англия. Премьер-лига
Уинтербёрн: Абрахам – молодой игрок с огромным потенциалом, отличный вариант для «Арсенала»
09:29 · Италия. Серия А
Брозович подал иска против трёх журналистов по обвинению в клевете
09:23 · Италия. Серия А
Санчес покинет «Интер»
08:44 · Италия. Серия А
Калюлю наслаждается выступлениями в одной команде с Ибрагимовичем и Жиру
08:28 · Италия. Серия А
Верратти: Мы отдали всё, что было, но этого оказалось недостаточно
02:29 · Италия. Серия А
Форвард «Ювентуса» Пауло Дибала дал показания в прокуратуре
Все новости
Рекомендуем