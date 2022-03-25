Президент итальянской Федерации: В Серии А слишком много легионеров

Президент итальянской Федерации футбола Габриэле Гравина обвинил клубы высшего дивизиона страны в том, что они слишком много внимания уделяют иностранным игрокам.

«У наших тренеров очень сложная работа по выбору игроков. Среди молодежи в клубах итальянцев – только 30 процентов», — сказал Гравина в интервью Football Italia.

Он также отметил, что клубы без особого энтузиазма отпускают футболистов в сборную. Что касается будущего главного тренера сборной Роберто Манчини, Гравини заявил, что хотел бы продолжить работу с ним.

«Надеюсь, Манчини останется с нами», - сказал он.