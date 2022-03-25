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Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» хочет подписать Милинковича-Савича

25 Марта 2022 • 10:59 Комментировать

Сербский полузащитник римского «Лацио» Сергей Милинкович-Савич может летом перебраться в миланский «Интер».

По информации Messaggero, руководители миланского клуба хотели бы видеть 27-летнего сербского футболиста в «Интере». Стоит отметить, что римская команда из-за тяжёлого финансового положения может этим летом продать нескольких основных игроков, в том числе и Милинковича-Савича. «Орлы» планируют выручить с продажи серба не меньше 80 миллионов евро.

В этом сезоне Сергей Милинкович-Савич провёл в итальянской лиге 29 матчей, в которых отметился восемью забитыми мячами и девятью ассистами.

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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Интер Милан Серия А Сергей Милинкович-Савич
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