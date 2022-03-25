«Интер» хочет подписать Милинковича-Савича

Сербский полузащитник римского «Лацио» Сергей Милинкович-Савич может летом перебраться в миланский «Интер».

По информации Messaggero, руководители миланского клуба хотели бы видеть 27-летнего сербского футболиста в «Интере». Стоит отметить, что римская команда из-за тяжёлого финансового положения может этим летом продать нескольких основных игроков, в том числе и Милинковича-Савича. «Орлы» планируют выручить с продажи серба не меньше 80 миллионов евро.

В этом сезоне Сергей Милинкович-Савич провёл в итальянской лиге 29 матчей, в которых отметился восемью забитыми мячами и девятью ассистами.