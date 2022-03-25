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Чемпионат Италии. Серия А

Брозович подал иска против трёх журналистов по обвинению в клевете

25 Марта 2022 • 09:29 Комментировать

Полузащитник «Интера» Марсело Брозович предъявил иск трем журналистам о возмещении ущерба после того, как они сообщили, что у него были отношения с Вандой Нара, женой бывшего игрока «Интера» Мауро Икарди, сообщает ANSA.

Хорватский полузащитник будет требовать компенсацию в размере нескольких десятков тысяч евро. Троих журналистов обвиняют в распространении слухов об отношениях между Вандой Нара и им самим.

Ванда Нара — жена бывшего игрока «Интера» Мауро Икарди, который в то время был в команде. В статьях рассказывалось о сексуальных отношениях между Вандой Нара и Марсело Брозовичем, которые отрицают обе стороны, и о драке, которая вспыхнула в раздевалке «Интера».

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Мауро Икарди Марсело Брозович
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