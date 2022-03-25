Верратти: Мы отдали всё, что было, но этого оказалось недостаточно

Полузащитник сборной Италии Марко Верратти поделился своими переживаниями после игры с Северной Македонией.

«Это так сложно объяснить. Это был кошмар. Мы вместе пережили особые времена, и я всегда буду гордиться своими товарищами по команде. Это футбол, тебе нужно забивать голы. Нам это не удалось, но мы отдали все, что у нас было. Этого было недостаточно», - сказал Верратти.

Он добавил, что игроки сборной должны задать себе вопросы, ответить на них и двигаться вперед.

Сборная Италии сенсационно проиграла в полуфинальном стыковом матче за путевку на чемпионат мира сборной Северной Македонии со счетом 0:1.