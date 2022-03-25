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Чемпионат Италии. Серия А

Форвард «Ювентуса» Пауло Дибала дал показания в прокуратуре

25 Марта 2022 • 02:29 Комментировать

24 марта нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала побывал в прокуратуре Турина. О данной информации сообщает издание Sky Sport Italia.

Аргентинский футболист отвечал на вопросы относительно двойной бухгалтерии, которая наблюдается в клубе уже несколько лет. Сразу после диалога со следователем Дибала отправился домой.

23 марта прокуратура устроила обыски в Турине, Милане и Риме. Правоохранительные органы уверены в том, что менеджмент «Ювентуса» скрывал реальные суммы и не платил налоги, работая по двойной бухгалтерии.


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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Пауло Дибала
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