Форвард «Ювентуса» Пауло Дибала дал показания в прокуратуре

24 марта нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала побывал в прокуратуре Турина. О данной информации сообщает издание Sky Sport Italia.

Аргентинский футболист отвечал на вопросы относительно двойной бухгалтерии, которая наблюдается в клубе уже несколько лет. Сразу после диалога со следователем Дибала отправился домой.

23 марта прокуратура устроила обыски в Турине, Милане и Риме. Правоохранительные органы уверены в том, что менеджмент «Ювентуса» скрывал реальные суммы и не платил налоги, работая по двойной бухгалтерии.