Манчини: Это группа прекрасных игроков, и мне жаль их

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини ответил на вопросы журналистов после сенсационного проигрыша в полуфинальном стыковом матче. Манчини сравнил провал в отборе на чемпионат мира с победой на Евро-2020.

«Тогда был самый замечательный опыт в моей жизни, сегодня было самое большое разочарование. Пока рано говорить о будущем», - сказал Манчини.

Он отметил, что в футболе иногда случаются самые невероятные вещи.

«Победа на Евро была абсолютно заслуженной, мы показали отличный футбол. Затем часть удачи, которую мы получили в этом турнире, превратилась в сплошное и полное невезение, так как начиная с сентября происходили невероятные вещи», - сказал главный тренер итальянской сборной.

Говоря о нынешней сборной, он заявил: «Это группа прекрасных игроков, и мне жаль их».

На вопрос о своем будущем он ответил следующее: "Посмотрим. Я думаю, что сейчас все слишком разочарованы, чтобы говорить о будущем».

Сборная Италии проиграла в полуфинальном стыковом матче Северной Македонии со счетом 0:1 и лишилась возможности поехать на чемпионат мира в Катар.