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Чемпионат Италии. Серия А

Терим: Чалханоглу - это феномен

25 Марта 2022 • 01:13 Комментировать

Бывший тренер «Милана» похвалил прогресс полузащитника «Интера» Хакана Чалханоглу.

«Когда ему было 19 лет, в 2013 году, и он играл в Гамбурге, я впервые дал ему футболку национальной сборной, потому что у меня не было сомнений. Я хорошо знаю его потенциал и верю, что он еще может стать лучше и сделать больше», - сказал Терим.

Он добавил, что по его мнению, что после того, как Чалханоглу стал чемпионом Серии А в составе своего клуба, его карьеру можно назвать феноменальной.

В этом сезоне 28-летнинй полузащитник провел в Серии А 26 матчей, забил 6 голов и отдал 8 результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Фатих Терим Сборная Турции Хакан Чалханоглу
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