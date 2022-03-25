Источник: Ренату Сансеш не перейдет в «Милан»

Переход полузащитника «Лилля» Ренату Сансеша в «Милан» находится под большим вопросом, сообщает итальянский журналист Карло Пеллегатти.

Планы руководства «Милана» по приобретению футболиста изменились за последние несколько дней из-за его требований о зарплате в размере 5,5 миллионов евро за сезон и его проблем с травмами, сообщает журналист.

«В полузащите в следующем году у «Милана» будут Побега и Адли, Крунич, Тонали и Беннасер, а потом посмотрим на Бакайоко. Я все еще вижу трансфер Ренату Саншеша довольно неясным. Я не думаю, что в данный момент он может быть реальным кандидатом на роль полузащитника в следующем сезоне», — сказал он.