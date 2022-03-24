«Милан» собирается урезать Ибрагимовичу зарплату и предложить должность в структуре клуба

По данным La Gazzetta dello Sport, «Милан» может предложить Златану Ибрагимовичу новый контракт на 2 миллиона евро в год и шанс стать директором клуба по окончании игровой карьеры.

По нынешнему контракту, который истекает этим летом, шведский нападающий получает 7 миллионов евро в год. И игрок, и клуб рады продолжить сотрудничество, но, по данным La Gazzetta dello Sport, «Милан» предложит ему более низкую зарплату, вероятно, в районе 2 миллионов евро. Ранее на этой неделе Ибрагимович сообщил, что испытывает «чувство паники», когда думает о завершении карьеры.

В этом сезоне Ибрагимович забил восемь голов в 22 матчах во всех турнирах, пропустив 15 матчей из-за травм.