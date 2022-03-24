Роналдиньо: Мальдини всегда был моим кумиром

Обладатель «Золотого мяча» и бывший игрок сборной Бразилии и «Милана» Роналдиньо признался, что Паоло Мальдини всегда был для него лучшим защитником мира.

«Для меня Паоло Мальдини всегда был лучшим защитником, который когда-либо существовал, и мне посчастливилось играть с ним. Сегодня он для меня большой друг, и это огромная радость, потому что он всегда был для меня настоящим кумиром», - сказал Роналдиньо в интервью SempreMilan.

Мальдини провел в миланском клубе всю футбольную карьеру с 1984 по 2009 год, сыграв 647 матчей и забив 30 голов. Сейчас он продолжает работать в структуре «Милана».