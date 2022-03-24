Калулу: «Я не боялся провалиться в «Милане»

Защитник «Милана» Пьер Калулу пообщался с журналистами о своих выступлениях за итальянский клуб.

«Каждый день я стараюсь превзойти все ожидания. Пиоли заставляет меня обращать внимание на каждую деталь, результаты вы видите сами. В юности я никогда не был тем игроком, на которого возлагали надежды. Я уступал многим, но всегда знал, что получу свой шанс через некоторое время, если буду продолжать усердно работать.

Я не боялся провалиться в «Милане», мог бы спокойно остаться в «Лионе» и продолжать играть», - цитирует Калулу L'Equipe.

21-летний француз сыграл 28 матчей за «Милан» во всех турнирах нынешнего сезона, забил один гол и отдал две голевые передачи.