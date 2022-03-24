«Ювентус» хочет выкупить Морату после окончания аренды

«Ювентус» хочет сделать нападающего Альваро Морату своим игроком на постоянной основе, после того как закончится срок его аренды, сообщает Diario AS.

В настоящее время Мората играет в итальянском клубе, перейдя в него из мадридского «Атлетико» на правах аренды. Срок аренды рассчитан на 2 года.

Туринский клуб также рассматривает еще один вариант – вернуть Морату испанцам в следующем сезоне, а через год подписать его в качестве свободного агента. В этом сезоне Мората сыграл в Серии А 29 матчей, забил 8 голов и отдал 5 результативных передач.