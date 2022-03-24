«Интер» вероятно продаст одну из звёзд летом

Миланский «Интер» может расстаться с одним из звездных игроков этим летом, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Продажа связана с желанием миланского клуба улучшить свое финансовое положение.

Как говорится в сообщении, «Интеру» будет нелегко сохранить все громкие имена в команде и продолжать предлагать новые контракты, а также укреплять состав в трансферном окне. Поэтому, по всей вероятности, клуб продает одного из ведущих игроков, чтобы сбалансировать ситуацию.

Судя по предыдущим трансферным кампаниям, этими игроками могут стать Стефан де Врей или Лаутаро Мартинес, учитывая, что нападающий оценивается в 70 миллионов евро.