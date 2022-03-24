Абрахам может уйти из «Ромы»

«Рома» готова расстаться с нападающим Тэмми Абрахамом за €120 млн, однако у «Челси» есть право выкупа игрока за €80 млн. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации источника, «синие» могут воспользоваться опцией выкупа только с 2023 года.

Абрахам перешёл в стан волков из «Челси» летом 2021 года. Контракт форварда рассчитан до лета 2026 года.

В текущем сезоне 24-летний англичанин провёл за клуб 40 матчей во всех турнирах, в которых забил 23 мяча и отдал четыре ассиста. Цена игрока на Transfermarkt составляет €45 млн.