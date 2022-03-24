Пирло женился на своей давней подруге

Бывший итальянский полузащитник «Милана» и «Ювентуса» Андреа Пирло решил связать себя узами брака со своей подругой Валентиной Бальдини, с которой он проживал с 2014 года. В 2017 у пары родились двое детей-близнецов, Леонардо и Томмази, они появились на свет в Нью-Йорке. Церемония бракосочетания прошла еще двенадцатого марта, но известно о ней стало только сейчас, сообщает golsipp.it.

Для Пирло это второй брак, ранее он был женат на Деборе Роверси, с которой у него также двое детей. Как сообщают друзья пары, Пирло познакомился с Бальдини в 2014 году в Турине и между ними сразу же вспыхнула любовь с первого взгляда.