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Чемпионат Италии. Серия А

«Министр обороны» - «Кальяри» продлил контракт с одним из главных защитников клуба

23 Марта 2022 • 23:06 Комментировать
Удинезе
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Кальяри
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03.04 16:00

«Кальяри» объявил о продлении контракта с Джорджо Альтаре - 23-летним защитником клуба, который в последние годы превратился в одного из основных игроков обороны «Кальяри». Новое соглашение заключено сроком до 2026 года. Альтаре перебрался в «Кальяри» в 2016 году, но во взрослой команде дебютировал в 2019. В общей сложности провел в составе сардинского клуба сорок пять матчей, из них одиннадцать - в текущем сезоне.

«Кальяри» занимает семнадцатое место в турнирной таблице итальянской Серии А, ведя борьбу за выживание. Свой следующий матч клуб проведет 3 апреля в Удине, против местного «Удинезе».

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Евро-Футбол.Ру,
Кальяри Джорджо Альтаре
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