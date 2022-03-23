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Чемпионат Италии. Серия А

Агент высказался о будущем Дзаньоло

23 Марта 2022 • 21:21 Комментировать

Агент полузащитника «Ромы» Николо Дзаньоло ответил на вопрос о будущем своего клиента.

«У нас есть время подумать, спешить некуда. Мы сосредоточены на том, чтобы здорово завершить сезон с «Ромой». Слухи о возможных трансферах появляются в прессе круглый год. Игрока уровня Дзаньоло будут связывать с большими клубами, приятно читать об этом, но на данный момент Николо является игроком «Ромы», - цитирует Клаудио Вигорелли Tuttomercatoweb.

22-летний итальянец сыграл 33 матча за «Рому» во всех турнирах нынешнего сезона, забил четыре гола и отдал восемь голевых передач. Трансферная стоимость Дзаньоло оценивается в 33 миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Николо Дзаньоло
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