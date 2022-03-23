Кьеллини – о сборной Италии: «Нам просто нужно быть собой»

Защитник «Ювентуса» и сборной Италии Джорджо Кьеллини прокомментировал текущее положение дел в национальной команде.

Напомним, что итальянцы уступили Швейцарии первую строчку в группе в рамках отборочного этапа Чемпионата мира. 24-го марта «Скуадра Адзурра» сыграет против Северной Македонии в полуфинале плей-офф за место на катарском мундиале.

«Я не думаю, что нам нужно нечто экстраординарное, чтобы вернуться на прежний уровень. Нам следует просто быть собой, спокойно играть в свой футбол, который позволял нам очень редко проигрывать в последние три года», – цитирует Кьеллини Football-Italia.

37-летний оборонец также поделился мыслями о ближайшем сопернике: «Сборная Северной Македонии добралась сюда не по счастливой случайности. В их составе есть игроки, которых мы хорошо знаем по их выступлениям на клубном уровне».