Жоржиньо мечтает играть в чемпионате Италии

Агент полузащитника «Челси» Жоржиньо Жоао Сантос поделился мнением о будущем своего клиента.

«Жоржиньо может вернуться в Серию А. Для него играть в чемпионате Италии — это мечта», — приводи слова Сантоса журналист Николо Скира.

Ранее сообщалось об интересе к Жоржиньо со стороны туринского «Ювентуса».

Действующий контракт итальянца с «Челси» рассчитан до лета 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 45 миллионов евро. За лондонский клуб полузащитник выступает с 2018 года.

Минувший сезон стал самым успешным в карьере игрока. Вместе с национальной сборной Италии он выиграл Чемпионат Европы, а в составе «Челси» стал победителем Лиги чемпионов. Также Жоржиньо был одним из главных претендентов на завоевание самой престижной индивидуальной награды «Золотой мяч». Однако занял в голосовании лишь третье место.