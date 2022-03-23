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Чемпионат Италии. Серия А

Жоржиньо мечтает играть в чемпионате Италии

23 Марта 2022 • 16:19 Комментировать
Специя
...
Венеция
02.04 16:00

Агент полузащитника «Челси» Жоржиньо Жоао Сантос поделился мнением о будущем своего клиента.

«Жоржиньо может вернуться в Серию А. Для него играть в чемпионате Италии — это мечта», — приводи слова Сантоса журналист Николо Скира.

Ранее сообщалось об интересе к Жоржиньо со стороны туринского «Ювентуса».

Действующий контракт итальянца с «Челси» рассчитан до лета 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 45 миллионов евро. За лондонский клуб полузащитник выступает с 2018 года.

Минувший сезон стал самым успешным в карьере игрока. Вместе с национальной сборной Италии он выиграл Чемпионат Европы, а в составе «Челси» стал победителем Лиги чемпионов. Также Жоржиньо был одним из главных претендентов на завоевание самой престижной индивидуальной награды «Золотой мяч». Однако занял в голосовании лишь третье место.  

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Евро-Футбол.Ру,
Жоржиньо
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