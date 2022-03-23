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Чемпионат Италии. Серия А

«Торино» хочет выкупить Брекало

23 Марта 2022 • 14:26 Комментировать
Специя
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Венеция
02.04 16:00

Как сообщает журналист Николо Скира, «Торино» хочет выкупить хорватского нападающего «Вольфсбурга» Йосипа Брекало, выступающего за туринцев на правах аренды.

По информации источника, итальянский клуб собирается активировать опцию выкупа игрока за 10 миллионов евро. Срок действия соглашения футболиста с «Торино» будет рассчитан на 4 года.

В текущем сезоне чемпионата Италии 23-летний форвард забил 6 голов и отдал одну результативную передачу в 23 встречах. Ранее Брекало также защищал цвета «Штутгарта» и загребского «Динамо».

Портал Transfermarkt оценивает футболиста сборной Хорватии в 15 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Торино Вольфсбург Йосип Брекало
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