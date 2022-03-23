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Чемпионат Италии. Серия А

Пандев объяснил, почему возрастные футболисты так хорошо играют в Серии А

23 Марта 2022 • 13:56 Комментировать

Опытный 38-летний македонский нападающий «Пармы» Горан Пандев рассказал журналистам о том, по какой причине возрастные футболисты так хорошо играют в итальянском чемпионате.

Пандев сказал, что за последние 20 лет уровень Серии А в техническом плане заметно снизился, так что многим возрастным футболистам комфортно здесь играть. Горан отметил, что к старикам, помимо себя, он также может отнести Златана Ибрагимовича, Джорджо Кьеллини и Фабио Квальяреллу.

Напомним, что первую половину сезона Горан Пандев провёл в составе «Дженоа». В данный момент македонец играет в Серии В за «Парму».

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Серия А Горан Пандев
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