Шкриньяр готов продлить контракт с «Интером»

Словацкий защитник «Интера» Милан Шкриньяр в разговоре с журналистами выразил готовность подписать новое соглашение с миланским клубом.

Шкриньяр сказал, что как только руководители миланской команды предложат ему новый контракт, то он его подпишет. Милан отметил, что очень комфортно себя чувствует в «Интере» и хочет остаться. Напомним, что действующий договор словацкого игрока с клубом из Милана рассчитан до лета 2023 года.

В этом сезоне Милан Шкриньяр провёл в итальянском чемпионате 26 поединков и отметился тремя забитыми мячами.