Пануччи: «Реал» сделал ошибку, когда продал Тео Эрнандеса

Бывший защитник «Реала» Кристиан Пануччи заявил, что «Реал» зря расстался с защитником Тео Эрнандесом.

«Да, они определенно ошиблись с Тео, потому что я думаю, что он просто лучший левый защитник. Иногда приходится принимать решение, и Тео стал лучшим через два-три года после его продажи», - сказал Пануччи.

Бывший защитник считает, что в «Милане» Эрнандесу удалось раскрыть свои лучшие стороны, и «Реалу» стоило подождать с продажей футболиста.

В этом сезоне Эрнандес в Серии А вышел на 24 раза, забил 4 гола и отдал 6 результативных передач.