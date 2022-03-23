Жиру: В детстве болел за «Арсенал», но всегда мечтал выиграть скудетто

Нападающий «Милана» Оливье Жиру рассказал журналистам о предпочтениях детства и о планах на будущее.

«Скудетто — это мечта, которую я видел в детстве. В детстве я следил за французским «Арсеналом», но также болел за «Милан» моего любимого игрока Андрея Шевченко. Я был бы рад выиграть Скудетто, как и он», - сказал Жиру.

Также он признался, что считает Ибрагимовича лучшим нападающим своей юности.

«Однажды я сказал Ибре, что друзья подарили мне его футболку с «Барселоной». Он уже был лучшим нападающим, а я только начинал. Он смеялся над этим, не высмеивая меня», - сказал форвард миланского клуба.