Ди Канио – о Дибале: «Его можно назвать большим плачущим ребёнком»

Бывший футболист «Ювентуса» Паоло Ди Канио высказался о будущем нападающего «старой синьоры» Пауло Дибалы.

«Как директор, я не могу себе позволить, чтобы в команде был 28-летний капитан, который проводит 12-14 матчей за сезон. Если всё идет хорошо, он включается в важных матчах, но, если все идёт не так, его можно назвать большим плачущим ребенком», – приводит слова Ди Канио Goal.

Контракт 28-летнего аргентинца истекает предстоящим летом. Ранее появлялась информация об интересе к Дибале со стороны «Барселоны».

В текущем сезоне Дибала провёл за «Ювентус» 29 матчей, в которых забил 13 голов и отдал шесть голевых передач.