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Чемпионат Италии. Серия А

Сакки о «Милане»: Идеи важнее денег

23 Марта 2022 • 11:25 Комментировать

Бывший тренер «Милана» Арриго Сакки похвалил клуб за способность снизить фонд заработной платы и при этом продолжать бороться за скудетто.

«Идеи важнее денег», — сказал Сакки в интервью La Gazzetta dello Sport.

Бывший наставник сравнил дальновидность руководство клуба со здравомыслием хозяина семьи.

«Милан» хорош, они изменили курс и пытаются стать командой международного уровня за счет соблюдения банальных экономических правил, которые применил бы каждый здравомыслящий отец семейства», - сказал Сакки.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Арриго Сакки
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