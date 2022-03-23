Сакки о «Милане»: Идеи важнее денег

Бывший тренер «Милана» Арриго Сакки похвалил клуб за способность снизить фонд заработной платы и при этом продолжать бороться за скудетто.

«Идеи важнее денег», — сказал Сакки в интервью La Gazzetta dello Sport.

Бывший наставник сравнил дальновидность руководство клуба со здравомыслием хозяина семьи.

«Милан» хорош, они изменили курс и пытаются стать командой международного уровня за счет соблюдения банальных экономических правил, которые применил бы каждый здравомыслящий отец семейства», - сказал Сакки.