Полузащитник «Аль-Насра» Талиска может перейти в «Рому»

Атакующий полузащитник саудовского клуба «Аль-Наср» Андерсон Талиска может перейти в «Рому», сообщает Calciomercato.

По информации источника, футболист намерен вернуться в Европу летом нынешнего года. Сумма вероятного трансфера оценивается в 12 миллионов евро.

В текущем сезоне Саудовской Премьер-Лиги 28-летний игрок забил 14 голов и сделал 2 результативные передачи в 23 проведённых матчах. Действующий контракт Талиски с «Аль-Насром» рассчитан до июня 2024 года. Transfermarkt оценивает полузащитника в 11,5 миллионов евро.

Ранее бразилец выступал в чемпионате Китая, а также защищал цвета «Бенфики» и «Бешикташа».