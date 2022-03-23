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Чемпионат Италии. Серия А

Ответные полуфиналы кубка Италии пройдут 19 и 20 апреля

23 Марта 2022 • 10:39 Комментировать

Стали известны даты проведения ответных полуфинальных матчей кубка Италии.

«Интер» и «Милан» встретятся на «Сан Сиро» во вторник, 19 апреля.

«Ювентус» и «Фиорентина» сыграют в Турине в среду, 20 апреля.

Первый матч миланских клубов закончился нулевой ничьей, а «Ювентус» во Флоренции выиграл у «Фиорентины» со счетом 1:0.

В обоих встречах все еще будет действовать правило гостевого гола, но он будет отменено в последующих розыгрышах.

Обладателем кубка Италии является «Ювентус», который в прошлогоднем финале обыграл «Аталанту» со счетом 2:1.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Милан Ювентус Фиорентина
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