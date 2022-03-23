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Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» продлит контракт с молодым нападающим

23 Марта 2022 • 10:05 Комментировать

Контракт Леау с «Миланом» будет продлён в апреле.

В начале апреля состоится встреча между агентом нападающего «Милана» Рафаэля Леау Жорже Мендешом и представителями клуба. Стороны попробуют завершить переговоры о продлении контракта. Об этом сообщает журналист Никола Скира.

По информации источника, новый контракт португальца будет рассчитан до 2026 года с зарплатой €4,5 млн в год не считая бонусов.  Нынешний контракт Леау истекает летом 2024 года.

В текущем сезоне 22-летний нападающий провёл за «Милан» 33 матча, в которых забил 11 голов и отдал шесть голевые передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Жорже Мендеш Рафаэл Леау
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