«Милан» продлит контракт с молодым нападающим

Контракт Леау с «Миланом» будет продлён в апреле.

В начале апреля состоится встреча между агентом нападающего «Милана» Рафаэля Леау Жорже Мендешом и представителями клуба. Стороны попробуют завершить переговоры о продлении контракта. Об этом сообщает журналист Никола Скира.

По информации источника, новый контракт португальца будет рассчитан до 2026 года с зарплатой €4,5 млн в год не считая бонусов. Нынешний контракт Леау истекает летом 2024 года.

В текущем сезоне 22-летний нападающий провёл за «Милан» 33 матча, в которых забил 11 голов и отдал шесть голевые передачи.