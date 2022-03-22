Дибала перейдёт в «ПСЖ», если Леонардо останется в клубе

Форвард «Ювентуса» Пауло Дибала может продолжить карьеру в чемпионате Франции.

Как сообщает Foot Mercato, аргентинец может перейти в «ПСЖ». Спортивный директор парижан Леонардо является фанатом таланта Дибалы и всегда хотел заполучить его в стан своего клуба. Единственная проблема на данный момент – это положение Леонардо, который уже в ближайшее время может уйти из «ПСЖ», если этого не случится, то Дибала переедет во Францию.

28-летний аргентинец с большой долей вероятности покинет «Ювентус» летом на правах свободного агента, таким образом, своему новому клубу он достанется бесплатно.