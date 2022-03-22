Ибрагимович: «Если я завершу карьеру, то больше всего будут страдать окружающие»

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович в очередной раз отметился своей фирменной самоуверенностью.

«Если я завершу карьеру, то больше всего будут страдать окружающие, потому что больше не увидят моей игры. Вы должны наслаждаться здесь и сейчас, потому что больше не увидите таких футболистов», - цитирует шведского форварда Football Italia.

Контракт 40-летнего Ибрагимовича с «Миланом» рассчитан до 30 июня 2022 года. В нынешнем сезоне Златан сыграл 22 матча за итальянский клуб, забил восемь голов и отдал две голевые передачи. Ибрагимович вернулся в «Милан» в январе 2020 года, до этого он выступал в американской МЛС.