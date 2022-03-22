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Чемпионат Италии. Серия А

Абрахам: «Я до сих пор смотрю на Моуринью как на идола»

22 Марта 2022 • 22:17 Комментировать

Нападающий «Ромы» Тэмми Абрахам лестно высказался о наставнике римского клуба Жозе Моуринью.

«Я до сих пор смотрю на Моуринью как на идола. Я никогда не говорил ему об этом, но каждый раз, когда вижу его, то всё ещё поражаюсь, хоть и встречаюсь с ним каждый день. Когда он работал в «Челси», то я был ещё ребёнком. Я тренировался с ними пару раз, но толком не понимал, что он из себя представляет», - цитирует Абрахама CBS Sports.

Абрахам, перешедший в «Рому» летом, проводит невероятный сезон. 24-летний англичанин сыграл 40 матчей за римский клуб, забил двадцать три гола и отдал четыре голевые передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Жозе Моуринью Тэмми Абрахам
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