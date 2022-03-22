Ибрагимович: «Нахожусь в панике, когда думаю о завершении карьеры»

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович признался, что испытывает панику, когда думает о завершении карьеры.

«Я нахожусь в легкой панике, когда думаю о завершении карьеры. Конечно, я буду продолжать играть как можно дольше, пока могу добиваться желаемого результата и получаю удовольствие. Я хочу завершить карьеру без сожалений, поэтому должен максимально эффективно использовать свое время», - цитирует Ибрагимовича Football Italia.

40-летний шведский нападающий сыграл восемнадцать матчей в нынешнем сезоне чемпионата Италии, забил восемь голов и отдал две голевые передачи.