Янкуловски: «Милан» компенсирует отсутствие опыта невероятным желанием»

Экс-защитник сборной Чехии Марек Янкуловски лестно высказался о работе главного тренера «Милана» Стефано Пиоли.

«Я вижу работу Пиоли в «Милане», ему удалось создать настоящую команду, сплоченный коллектив, который идет к своей цели. Желаю ему успехов.

«Милан» меня впечатляет, эта команда может добиться успеха. «Милан», за который я выступал в 2011 году, был гораздо более опытным, поэтому тогда взятие чемпионства было нормальным явлением. Нынешний «Милан» не обладает теми качествами, но компенсирует их невероятным желанием», - цитирует Янкуловски Calciomercato.

«Милан» занимает первое место в Серии А.