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Чемпионат Италии. Серия А

Янкуловски: «Милан» компенсирует отсутствие опыта невероятным желанием»

22 Марта 2022 • 20:00 Комментировать

Экс-защитник сборной Чехии Марек Янкуловски лестно высказался о работе главного тренера «Милана» Стефано Пиоли.

«Я вижу работу Пиоли в «Милане», ему удалось создать настоящую команду, сплоченный коллектив, который идет к своей цели. Желаю ему успехов.

«Милан» меня впечатляет, эта команда может добиться успеха. «Милан», за который я выступал в 2011 году, был гораздо более опытным, поэтому тогда взятие чемпионства было нормальным явлением. Нынешний «Милан» не обладает теми качествами, но компенсирует их невероятным желанием», - цитирует Янкуловски Calciomercato.

«Милан» занимает первое место в Серии А.

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