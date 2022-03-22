Майка Ричардс: «Я всегда верил в Абрахама»

Экс-защитник «Манчестер Сити» Майка Ричардс лестно высказался о нападающем «Ромы» Тэмми Абрахаме.

«Я всегда верил в Тэмми, знал, что у него всё получится, но, конечно, не думал, что так быстро. Он великолепен и показывает свой высочайший уровень в каждом матче за «Рому».

На самом деле он здорово играл и в «Челси», но ему не доверяли так, как должны были. Сейчас он показывает всё то, на что способен», - цитирует Ричардса BBC.

Абрахам сыграл 29 матчей за «Рому» в нынешнем сезоне чемпионата Италии, забил пятнадцать голов и отдал три голевые передачи. Тэмми перешёл в римский клуб из «Челси» в летнее трансферное окно.