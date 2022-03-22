Абрахам: «Я влюбился в «Рому»

Нападающий «Ромы» Тэмми Абрахам заявил, что он счастлив в римском клубе.

«Когда «Рома» впервые связалась со мной, то я подумал, что этот вариант мне не подходит. Но в те моменты, когда окружающие показывают вам свои амбиции и заставляют вас чувствовать себя ценным, то хочется им дать всё, что в моих силах. Как только я приехал в «Рому», то влюбился в неё», - цитирует Абрахама CBS Sports.

24-летний Абрахам перешёл в «Рому» из «Челси» в летнее трансферное окно, сумма сделки составила порядка сорока миллионов евро. Контракт англичанина с римским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

«Рома» занимает лишь шестое место в Серии А.