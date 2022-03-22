Адани: «Интер» должен подписывать Дибалу десять раз из десяти

Бывший защитник «Интера» Даниэле Адани считает, что «нерадзурри» должны воспользоваться шансом бесплатно подписать Пауло Дибалу.

«Я бы сказал, что они должны подписывать его десять раз из десяти», — сказал он. «Они должны подписать его, потому что верят в него, чего «Ювентус» не делает».

Адани считает, что игрок такого калибра просто необходим миланскому клубу, если он хочет выигрывать трофеи.

«Если команда стремится выиграть титул, как они могут не подумать о подписании такого сильного игрока?», - сказал Адани.

Контракт Дибалы с «Ювентусом» заканчивается этим летом и аргентинец находится в поисках вариантов для продолжения карьеры.