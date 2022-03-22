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Чемпионат Италии. Серия А

Дибала получил 4 предложения от клубов Европы

22 Марта 2022 • 16:03 Комментировать

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала получил 4 предложения от европейских грандов.

Издание La Gazzetta dello Sport сообщает о том, что аргентинец может продолжить карьеру в Англии либо Испании.

Буквально вчера агент футболиста прилетал в Турин, дабы обсудить условия личного контракта. В итоге стороны не достигли консенсуса. «Ювентус» объявил о том, что Дибала покинет команду по окончании текущего розыгрыша.

Вышеуказанный источник сообщает, что «Интер» и «Арсенал» уже связались с представителем футболиста. Также был контакт с «Атлетико». Интерес «Барселоны» известен с января, причем форвард смотрит на данный вариант в первую очередь.

СМИ определил, что фаворит в гонке за Дибалу — «Интер».


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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Пауло Дибала
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