Дибала получил 4 предложения от клубов Европы

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала получил 4 предложения от европейских грандов.

Издание La Gazzetta dello Sport сообщает о том, что аргентинец может продолжить карьеру в Англии либо Испании.

Буквально вчера агент футболиста прилетал в Турин, дабы обсудить условия личного контракта. В итоге стороны не достигли консенсуса. «Ювентус» объявил о том, что Дибала покинет команду по окончании текущего розыгрыша.

Вышеуказанный источник сообщает, что «Интер» и «Арсенал» уже связались с представителем футболиста. Также был контакт с «Атлетико». Интерес «Барселоны» известен с января, причем форвард смотрит на данный вариант в первую очередь.

СМИ определил, что фаворит в гонке за Дибалу — «Интер».