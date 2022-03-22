Кристиан Вьери: Если они выпустят скудетто из рук – это будет крах

Бывший нападающий миланского «Интера» Кристиан Вьери прокомментировал ситуацию вокруг неважных результатов клуба.

«Есть семь или восемь уставших игроков, поэтому «Интер» теряет очки - если они позволят скудетто выскользнуть из их рук, это будет крах», - сказал Вьери.

Он добавил, что по его мнению, тренер «Интера» Симоне Индзаги не на всю мощь использует резервы команды.

«У «Интера» очень сильная команда, я всегда говорил об этом, поэтому Индзаги должен был с самого начала играть с такими игроками, как Санчес, Корреа, Госенс, энергичными игроками. В чем проблема, если Джеко и Лаутаро пару матчей начнут на скамейке запасных?», - сказал Вьери.