Будущее Сарри в «Лацио» находится под вопросом

По сообщению La Gazzetta dello Sport, будущее Маурицио Сарри в «Лацио» находится под вопросом.

Воскресное поражение со счетом 0:3 в римском дерби вызвало обеспокоенность у руководства клуба. С другой стороны, Сарри тоже сомневается в своем пребывании в клубе. Тренер остался недоволен январской трансферной кампанией и ожидает подкрепления летом.

Бывший тренер «Ювентуса», «Наполи» и «Челси» подписал двухлетний контракт в 2021 году, и были сообщения о том, что он продлит свой контракт до 2025 года. Однако ожидается, что две стороны не встретятся в ближайшее время, чтобы обсудить новый контракт. У Сарри есть опция разорвать контракт с «Лацио» к маю, но только для при условии, что в дальнейшем возглавит клуб не из Италии.