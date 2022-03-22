«Барселона» включилась в борьбу за Дибалу

«Барселона» намерена побороться за подписание нападающего Пауло Дибалы, сообщает источник.

Контракт аргентинского форварда с «Ювентусом» истекает этим летом и стороны не смогли договориться о его продлении. Таким образом, Дибала сможет перейти в любой клуб на правах свободного агента.

Ранее собщалось, что в услугах нападающего также заинтересованы «Милан» и мадридский «Атлетико».

По словам Джанлуки Ди Марцио, агента Дибалы, футболист рассматривает возможность перехода в Ла Лигу. Игрока всегда привлекала идея играть за «Барселону».

Впрочем, официальной информации о начале переговоров пока не поступало.